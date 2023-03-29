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Аналитики зафиксировали возросшее количество денежных переводов из России

Аналитики зафиксировали возросшее количество денежных переводов из России Фото: pixabay
Денежные переводы, как выяснилось, чаще всего приходят из России. Так, объем денежных переводов из России в Казахстан вырос в 7 раз, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала КТК, в целом из=за рубежка казахстанцы получили почти 2 триллиона тенге.

На первом месте стоят переводы из России, но также активно отправляли деньги из Кыргызстана и США. Больше чем в два раза вырос объем транзакций из других стран. Средний чек переведенных средств составил 415 тысяч тенге.

Также аналитики зафиксировали возросшее количество переводов и внутри Казахстана. Средняя сумма каждого – почти 179 тысяч тенге. За год рост составил 58%.


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