Денежные переводы из Казахстана выросли до рекордной суммы
По последним данным Нацбанка РК, только за август 2025 года было совершено 146,6 тыс. транзакций на сумму 75,1 млрд тенге. По сравнению с июлем 2025 года объем операций вырос на 3,1%, а количество переводов – на 1,6%.
География оттока
Подавляющее большинство этих операций – 96,8% по сумме и 97,0% по количеству – пришлось на трансграничные переводы за рубеж. Доля внутренних переводов через СМДП осталась незначительной, составив 3,2% от общей суммы.
В августе 2025 года за рубеж посредством СМДП было отправлено 142,1 тыс. транзакций на 72,7 млрд тенге, что на 3,2% больше, чем в июле.
По объему отправленных средств уверенно лидируют страны-соседи и популярные направления для трудовой миграции и бизнеса.
Узбекистан стал абсолютным лидером, приняв 27,9 млрд тенге, что составляет 38,4% от общей суммы. Далее следуют Россия с 18,4 млрд тенге (25,4%) и Турция с 11,2 млрд тенге (15,5%). Существенный объем переводов также пришелся на Грузию (4,6 млрд тенге, 6,4%) и Кыргызстан (2,5 млрд тенге, 3,5%).
При этом Россия лидирует по количеству транзакций, обеспечив 50,1% от общего числа переводов (71,2 тыс.), тогда как Узбекистан занял 26,3% (37,3 тыс. транзакций). Последние цифры указывают на то, что переводы в Узбекистан имеют значительно больший средний чек.
Основная доля отправленных переводов проводится в национальной валюте Казахстана – тенге: 67,9% от количества транзакций и 56,5% от объема. Вторая по значимости валюта – доллар США (USD), на который пришлось 34,2% от объема и 18,3% от количества переводов.
Фото: Zakon.kz
Кто отправляет деньги в Казахстан?
В августе 2025 года Казахстан получил 48,4 тыс. транзакций на сумму 20,8 млрд тенге. В отличие от исходящих переводов входящий поток средств снизился: количество полученных переводов сократилось на 6%, а объем операций – на 1,9% по сравнению с июлем.
По объему полученных средств лидируют крупнейшие экономики, а также страны с развитыми диаспорами.
Главным источником переводов является Россия, откуда поступило 4,9 млрд тенге (23,5%). Далее следуют США с 3,2 млрд тенге (15,2%) и Узбекистан с 2,7 млрд тенге (12,9%). За ними идут Турция (2,3 млрд тенге, 11,2%) и Германия (1,6 млрд тенге, 7,7%).
В структуре входящего потока доминирует доллар США, на который приходится 58,6% от общего объема полученных переводов. Доля тенге составляет 19,6% от объема. Это свидетельствует о том, что большинство средств, поступающих в Казахстан из-за рубежа, отправляется в стабильной иностранной валюте.
Фото: Zakon.kz
Динамика в пользу Узбекистана
Если посмотреть, как менялась статистика исходящих международных денежных переводов из Казахстана, то мы увидим резкий рост на 25% с апреля по август 2025 года, что указывает на усиление роли страны как регионального трудового хаба. При этом объем входящих переводов рос значительно медленнее, всего на 7,8%.
За четыре месяца произошла ключевая смена лидера в географии оттока: если в апреле наибольший объем средств уходил в Россию (18,1 млрд тенге), то к августу абсолютным лидером стал Узбекистан с 27,9 млрд тенге, что отражает рост на 63%.
