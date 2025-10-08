Денежные переводы из Казахстана выросли до рекордной суммы

Общий объем международных денежных переводов (СМДП), отправленных из Казахстана, продолжил многомесячный рост, сообщает Zakon.kz.

По последним данным Нацбанка РК, только за август 2025 года было совершено 146,6 тыс. транзакций на сумму 75,1 млрд тенге. По сравнению с июлем 2025 года объем операций вырос на 3,1%, а количество переводов – на 1,6%.

География оттока

Подавляющее большинство этих операций – 96,8% по сумме и 97,0% по количеству – пришлось на трансграничные переводы за рубеж. Доля внутренних переводов через СМДП осталась незначительной, составив 3,2% от общей суммы.

В августе 2025 года за рубеж посредством СМДП было отправлено 142,1 тыс. транзакций на 72,7 млрд тенге, что на 3,2% больше, чем в июле.

По объему отправленных средств уверенно лидируют страны-соседи и популярные направления для трудовой миграции и бизнеса.

Узбекистан стал абсолютным лидером, приняв 27,9 млрд тенге, что составляет 38,4% от общей суммы. Далее следуют Россия с 18,4 млрд тенге (25,4%) и Турция с 11,2 млрд тенге (15,5%). Существенный объем переводов также пришелся на Грузию (4,6 млрд тенге, 6,4%) и Кыргызстан (2,5 млрд тенге, 3,5%).

При этом Россия лидирует по количеству транзакций, обеспечив 50,1% от общего числа переводов (71,2 тыс.), тогда как Узбекистан занял 26,3% (37,3 тыс. транзакций). Последние цифры указывают на то, что переводы в Узбекистан имеют значительно больший средний чек.

Основная доля отправленных переводов проводится в национальной валюте Казахстана – тенге: 67,9% от количества транзакций и 56,5% от объема. Вторая по значимости валюта – доллар США (USD), на который пришлось 34,2% от объема и 18,3% от количества переводов.

Кто отправляет деньги в Казахстан?

В августе 2025 года Казахстан получил 48,4 тыс. транзакций на сумму 20,8 млрд тенге. В отличие от исходящих переводов входящий поток средств снизился: количество полученных переводов сократилось на 6%, а объем операций – на 1,9% по сравнению с июлем.

По объему полученных средств лидируют крупнейшие экономики, а также страны с развитыми диаспорами.

Главным источником переводов является Россия, откуда поступило 4,9 млрд тенге (23,5%). Далее следуют США с 3,2 млрд тенге (15,2%) и Узбекистан с 2,7 млрд тенге (12,9%). За ними идут Турция (2,3 млрд тенге, 11,2%) и Германия (1,6 млрд тенге, 7,7%).

В структуре входящего потока доминирует доллар США, на который приходится 58,6% от общего объема полученных переводов. Доля тенге составляет 19,6% от объема. Это свидетельствует о том, что большинство средств, поступающих в Казахстан из-за рубежа, отправляется в стабильной иностранной валюте.

Динамика в пользу Узбекистана

Если посмотреть, как менялась статистика исходящих международных денежных переводов из Казахстана, то мы увидим резкий рост на 25% с апреля по август 2025 года, что указывает на усиление роли страны как регионального трудового хаба. При этом объем входящих переводов рос значительно медленнее, всего на 7,8%.

За четыре месяца произошла ключевая смена лидера в географии оттока: если в апреле наибольший объем средств уходил в Россию (18,1 млрд тенге), то к августу абсолютным лидером стал Узбекистан с 27,9 млрд тенге, что отражает рост на 63%.

