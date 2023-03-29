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В Турции партийцы выступили против участия Реджепа Тайипа Эрдогана в выборах

В Турции партийцы выступили против участия Реджепа Тайипа Эрдогана в выборах Фото: pixabay
Турецкая оппозиция подали жалобу на действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Они требуют отказа от его выдвижения на грядущих президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

По информации Deutsche Welle, партийцы считают, что выдвижение Эрдогана – нарушение Конституции, поскольку он уже дважды был избран президентом страны. Эрдоган, побеждавший на выборах главы государства в 2014 и 2018 годах, имел бы право выдвигаться в третий раз, только если бы парламент Турции объявил досрочные выборы, подчеркивают оппозиционеры. Но предстоящее 14 мая голосование было назначено президентским декретом.

Однако юристы не пришли к единому мнению, позволяют ли нормы закона Эрдогану вновь баллотироваться. Ожидается, что окончательный список кандидатов на пост президента Турции на выборах нынешнего года будет обнародован 31 марта.

Как сообщали ранее, пока к президентским выборам в Турции допустили четырех кандидатов. Помимо Эрдогана, кандидатами на пост главы государства стали Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже и Синан Оган. 


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