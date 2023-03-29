В Турции партийцы выступили против участия Реджепа Тайипа Эрдогана в выборах
По информации Deutsche Welle, партийцы считают, что выдвижение Эрдогана – нарушение Конституции, поскольку он уже дважды был избран президентом страны. Эрдоган, побеждавший на выборах главы государства в 2014 и 2018 годах, имел бы право выдвигаться в третий раз, только если бы парламент Турции объявил досрочные выборы, подчеркивают оппозиционеры. Но предстоящее 14 мая голосование было назначено президентским декретом.
Однако юристы не пришли к единому мнению, позволяют ли нормы закона Эрдогану вновь баллотироваться. Ожидается, что окончательный список кандидатов на пост президента Турции на выборах нынешнего года будет обнародован 31 марта.
Как сообщали ранее, пока к президентским выборам в Турции допустили четырех кандидатов. Помимо Эрдогана, кандидатами на пост главы государства стали Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже и Синан Оган.