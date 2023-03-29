Бибисара Асаубаева стала единоличным лидером Гран-при, одержав вторую победу подряд

Двукратная чемпионка мира по шахматам из Казахстана Бибисара Асаубаева сумела выиграть вторую партию кряду на престижном Гран-при в Нью-Дели, что позволило ей единолично возглавить турнирную таблицу с двумя баллами, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская шахматистка во втором туре сумела переиграть представительницу Грузии Нино Батсиашвили. Тем самым Асаубаева, одержав вторую победу в Нью-Дели, вышла в лидеры индийского турнира, набрав два очка из двух возможных. За ней с багажом в полтора очка располагаются сразу пять шахматисток.



29 марта Асаубаева встречается с титулованной россиянкой Александрой Горячкиной, которая тоже идет без поражений в Нью-Дели. В ее активе 1 очко. Стоит отметить, что соперница Бибисары имеет самый высокий рейтинговый коэффициент на данных состязаниях – 2576. А у казахстанки эти цифры составляют 2440.