Бибисара Асаубаева вырвалась в лидеры женского Гран-при Тбилиси-2024

Двукратная чемпионка мира по блицу казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева единолично возглавила турнирное положение женского Гран-при, который в эти дни проходит в столице Грузии – Тбилиси, сообщает Zakon.kz.

Лидер казахстанских шахмат на данную минуту занимает первое место после сыгранных семи туров, набрав в свой актив 4,5 очка, передает Chess.

Асабауева возглавила турнирное положение после победы над знаменитой россиянкой Александрой Костенюк вечером 22 августа. Соперница казахстанки является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин.

Фото: Instagram/fide_chess

Здесь нельзя не подчеркнуть, что Бибисара на грузинском турнире единственная участница, которая одержала две победы после семи туров.

В ее копилке, помимо пяти ничейных партий, также есть "виктория" над иранкой Сарасадат Хадемальшарьех, которую казахстанка обыграла в первый же игровой день.

До окончания нынешнего Гран-при в Тбилиси шахматисткам осталось провести всего два тура. Лидер сборной Казахстана сначала сыграет с Ставрула Цолакиду (Греция), а затем встретится с Рамешбабу Вайшали (Индия).

В начале марта этого года Бибисара Асаубаева заняла первое место на прошедшем в Москве шахматном фестивале "Аэрофлот Опен-2024".