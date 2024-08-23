Бибисара Асаубаева вырвалась в лидеры женского Гран-при Тбилиси-2024
Лидер казахстанских шахмат на данную минуту занимает первое место после сыгранных семи туров, набрав в свой актив 4,5 очка, передает Chess.
Асабауева возглавила турнирное положение после победы над знаменитой россиянкой Александрой Костенюк вечером 22 августа. Соперница казахстанки является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин.
Фото: Instagram/fide_chess
Здесь нельзя не подчеркнуть, что Бибисара на грузинском турнире единственная участница, которая одержала две победы после семи туров.
В ее копилке, помимо пяти ничейных партий, также есть "виктория" над иранкой Сарасадат Хадемальшарьех, которую казахстанка обыграла в первый же игровой день.
До окончания нынешнего Гран-при в Тбилиси шахматисткам осталось провести всего два тура. Лидер сборной Казахстана сначала сыграет с Ставрула Цолакиду (Греция), а затем встретится с Рамешбабу Вайшали (Индия).
В начале марта этого года Бибисара Асаубаева заняла первое место на прошедшем в Москве шахматном фестивале "Аэрофлот Опен-2024".