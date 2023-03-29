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Жители Атырау напуганы невыносимым зловонием

Жители Атырау напуганы невыносимым зловонием Фото: скриншот с видео
В Атырау новая беда – резкий зловонный запах в городе. Из-за чего они обратились в Департамент экологии, где сообщили о том, что превышена норма сероводорода, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК,  горожане грешат на местный нефтеперерабатывающий завод, из трубы которого периодически наблюдают характерный желтоватый столб дыма, после чего в городе становится нечем дышать. Но власти заверяют, что воняет от накопителя канализационных вод. Отстойник в 500 гектаров расположен неподалеку от города и при любом дуновении ветра дает о себе знать.

"Было установлено, что с севера ветер направления северо-запад прямой идет от пруда-накопителя. Квадрат в сторону города. У нас, согласно Air.kz, приложения, датчики станции по городу показывают свыше 20-кратное превышение ПДК по сероводороду. По данному факту, когда мы выезжали, у нас было превышение в 3-4 раза".Алибек Бекмухаметов, руководитель Департамента экологии Атырауской области


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