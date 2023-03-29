Жители Атырау напуганы невыносимым зловонием

Фото: скриншот с видео

В Атырау новая беда – резкий зловонный запах в городе. Из-за чего они обратились в Департамент экологии, где сообщили о том, что превышена норма сероводорода, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: