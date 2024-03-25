Жители Атырау пожаловались на неприятный запах

Сегодня утром, 25 марта жители Атырау почувствовали в воздухе неприятный запах. Оказалось, что в воздухе в 16 раз превышен показатель диоксида серы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Atyrau Online, в связи с неприятным запахом Департамент экологии Атырауской области совместно с Атырауским филиалом РГП "Казгидромет" провел контроль качества атмосферного воздуха, чтобы выяснить причины.

"В ходе мониторинга на станциях "Акимат", "Авангард" и "Восток" было зафиксировано критическое превышение нормативов диоксида серы – в 16 раз выше допустимого", – сообщили в Департаменте экологии.

Отмечается, что аналитические работы проводились на испарительной площадке 'Квадрат", в специальной санитарно-защитной зоне и на территории АНПЗ.

"В результате в районе "Квадрата" было зафиксировано превышение содержания диоксида серы в 6,2 раза из-за ветра со скоростью четыре метра в секунду с северо-востока, в санитарно-защитной зоне – в 21-25 раз, а в районе жилых домов АНПЗ – в 17,5 раза превышение разрешенной концентрации", – говорится в сообщении.

Результаты мониторинга были отправлены в областной департамент экологии.

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