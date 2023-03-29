Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин

В Шымкенте после двух землетрясений жители новой многоэтажки увидели трещины на стенах и теперь боятся за свои жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, люди говорят, что дом может рухнуть при сильных толчках. В этот раз мощность была всего 3 балла, но он сильно шатался и скрипел.

Некоторые после землетрясения так и не вернулись домой. Людей напугали трещины. Они появились от потолка до пола. Где-то потрескалась и отпала штукатурка, и как будто отходят окна.

Многие жильцы взяли ипотеку на 15 лет, а теперь недоумевают: как жить? А еще задаются вопросом, кто будет отвечать, если в следующий раз их завалит.

Между тем, чиновники уверяют: экспертизы уже провели. Согласно документам, дом сделан из сэндвич-панелей и может устоять даже при 8 баллах. А трещины, говорят, появились всего в шести-семи квартирах. Их замажет подрядчик, у которого еще не вышел гарантийный срок.

"Дом сам монолитно-каркасный, рассчитан, согласно СН РК, на 8 баллов. На сегодняшний день есть факты, что именно после землетрясения появились между СП-панелями трещины. Наши специалисты уже заактировали вместе с домкомами. Соответственно, будут приниматься меры. Ердаулет Ажибаев, зам. руководителя Управления строительства г. Шымкента:

Чиновник заверил: бояться людям нечего. Правда, жильцы девятиэтажки словам не верят и уже собирают деньги на независимую экспертизу.



