Завершилась первая сессия Парламента нового созыва – видео

29 марта прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. По данным ЦИК, в списки избирателей были включены 12 035 578 граждан, в голосовании приняли участие 6 366 441 гражданин.





По данным ЦИК Казахстана, за:

партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%, 40 мандатов;



Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%, 8 мандатов;

Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%, 6 мандатов;

Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%, 5 мандатов;

партию Respublica – 547 154, 8,59%, 6 мандатов;

Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%, 4 мандата;

Казахстанская партия зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%, не получили места в Мажилисе.

Графу "Против всех" выбрали 248 291 казахстанец, 3,9%.

Новость по теме Кто прошел в Мажилис по одномандатным округам – окончательные итоги ЦИК

28 марта Центризбирком зарегистрировал депутатов Мажилиса Парламента VIII созыва, избранных по партийным спискам, а также по территориальным одномандатным округам.

