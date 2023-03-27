Кто прошел в Мажилис по одномандатным округам – окончательные итоги ЦИК

Фото: пресс-служба МИД РК

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров 27 марта 2023 года озвучил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным избирательным округам, сообщает Zakon.kz.

Избирательный округ №1 Астаны: Даулет Турлыханов набрал 71 698 голосов;

Избирательный округ №2 Астаны: Даулет Мукаев – 51 769 голосов; Избирательный округ №3 Алматы: Ермурат Бапи – 23 690 голосов; Избирательный округ №4 Алматы: Ерлан Стамбеков – 15 930 голосов; Избирательный округ №5 Алматы: Бакытжан Базарбек – 22 685 голосов; Избирательный округ №6 Шымкента: Данабек Исабеков – 21 098 голосов; Избирательный округ №7 Шымкента: Болатбек Алиев – 19 851 голос. Избирательный округ №8 Абайской области: Нуртай Сабильянов – 131 872 голоса; Избирательный округ №9 Акмолинской области: Айна Мысырәлімова – 154 587 голосов; Избирательный округ №10 Актюбинской области: Қазыбек Әлішев – 238 195 голосов; Избирательный округ №11 Алматинской области: Ардақ Назаров – 122 242 голоса; Избирательный округ №12 Алматинской области: Данияр Қасқарауов – 153 225 голосов; Избирательный округ №13 Атырауской области: Аділ Жұбанов – 107 973 голоса; Избирательный округ №14 Западно-Казахстанской области: Абзал Құспан – 126 784 голоса; Избирательный округ №15 Жамбылской области: Мукаш Искандиров – 99 021 голос; Избирательный округ №16 Жамбылской области: Гульдана Нурумова – 190 078 голосов; Избирательный округ №17 Жетысуской области: Руслан Қожасбаев – 132 678 голосов; Избирательный округ №18 Карагандинской области: Кудайберген Бексултанов – 132 471 голос; Избирательный округ №19 Карагандинской области: Арман Қалыков – 145 228 голосов; Избирательный округ №20 Костанайской области: Әбіл Еркін – 192 175 голосов; Избирательный округ №21 Кызылординской области: Мархабат Жайымбетов – 148 646 голосов; Избирательный участок №22 Мангистауской области: Еділ Жаңбыршин – 117 386 голосов; Избирательный округ №23 Павлодарской области: Амантай Жаркынбек – 168 625 голосов; Избирательный округ №24 Северо-Казахстанской области: Еркебұлан Мамбетов – 153 736 голосов; Избирательный округ №25 Туркестанской области: Қайрат Балабиев – 142 595 голосов; Избирательный округ №26 Туркестанской области: Ұласбек Сәдібеков – 92 445 голосов; Избирательный округ №27 Туркестанской области: Темір Қырықбаев – 117 584 голоса; Избирательный округ №28 Улытауской области: Ерболат Сатыбалдин – 44 406 голосов; Избирательный округ №29 Восточно-Казахстанской области: Лұкбек Тұмашинов – 165 596 голосов. Новость по теме ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК прошли 19 марта 2023 года. Автор: Анастасия Прилепская Читайте также Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте Кто проходит в маслихаты Туркестана и Усть-Каменогорска по одномандатным округам Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам

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