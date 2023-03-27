Кто прошел в Мажилис по одномандатным округам – окончательные итоги ЦИК
Избирательный округ №1 Астаны:
Даулет Турлыханов набрал 71 698 голосов;
Избирательный округ №2 Астаны:
Даулет Мукаев – 51 769 голосов;
Избирательный округ №3 Алматы:
Ермурат Бапи – 23 690 голосов;
Избирательный округ №4 Алматы:
Ерлан Стамбеков – 15 930 голосов;
Избирательный округ №5 Алматы:
Бакытжан Базарбек – 22 685 голосов;
Избирательный округ №6 Шымкента:
Данабек Исабеков – 21 098 голосов;
Избирательный округ №7 Шымкента:
Болатбек Алиев – 19 851 голос.
Избирательный округ №8 Абайской области:
Нуртай Сабильянов – 131 872 голоса;
Избирательный округ №9 Акмолинской области:
Айна Мысырәлімова – 154 587 голосов;
Избирательный округ №10 Актюбинской области:
Қазыбек Әлішев – 238 195 голосов;
Избирательный округ №11 Алматинской области:
Ардақ Назаров – 122 242 голоса;
Избирательный округ №12 Алматинской области:
Данияр Қасқарауов – 153 225 голосов;
Избирательный округ №13 Атырауской области:
Аділ Жұбанов – 107 973 голоса;
Избирательный округ №14 Западно-Казахстанской области:
Абзал Құспан – 126 784 голоса;
Избирательный округ №15 Жамбылской области:
Мукаш Искандиров – 99 021 голос;
Избирательный округ №16 Жамбылской области:
Гульдана Нурумова – 190 078 голосов;
Избирательный округ №17 Жетысуской области:
Руслан Қожасбаев – 132 678 голосов;
Избирательный округ №18 Карагандинской области:
Кудайберген Бексултанов – 132 471 голос;
Избирательный округ №19 Карагандинской области:
Арман Қалыков – 145 228 голосов;
Избирательный округ №20 Костанайской области:
Әбіл Еркін – 192 175 голосов;
Избирательный округ №21 Кызылординской области:
Мархабат Жайымбетов – 148 646 голосов;
Избирательный участок №22 Мангистауской области:
Еділ Жаңбыршин – 117 386 голосов;
Избирательный округ №23 Павлодарской области:
Амантай Жаркынбек – 168 625 голосов;
Избирательный округ №24 Северо-Казахстанской области:
Еркебұлан Мамбетов – 153 736 голосов;
Избирательный округ №25 Туркестанской области:
Қайрат Балабиев – 142 595 голосов;
Избирательный округ №26 Туркестанской области:
Ұласбек Сәдібеков – 92 445 голосов;
Избирательный округ №27 Туркестанской области:
Темір Қырықбаев – 117 584 голоса;
Избирательный округ №28 Улытауской области:
Ерболат Сатыбалдин – 44 406 голосов;
Избирательный округ №29 Восточно-Казахстанской области:
Лұкбек Тұмашинов – 165 596 голосов.
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Автор: Анастасия Прилепская