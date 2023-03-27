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Кто прошел в Мажилис по одномандатным округам – окончательные итоги ЦИК

Кто прошел в Мажилис по одномандатным округам – окончательные итоги ЦИК Фото: пресс-служба МИД РК
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров 27 марта 2023 года озвучил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным избирательным округам, сообщает Zakon.kz.

Избирательный округ №1 Астаны:

Даулет Турлыханов набрал 71 698 голосов;

Избирательный округ №2 Астаны:

Даулет Мукаев – 51 769 голосов;

Избирательный округ №3 Алматы:

Ермурат Бапи – 23 690 голосов;

Избирательный округ №4 Алматы:

Ерлан Стамбеков – 15 930 голосов;

Избирательный округ №5 Алматы:

Бакытжан Базарбек – 22 685 голосов;

Избирательный округ №6 Шымкента:

Данабек Исабеков – 21 098 голосов;

Избирательный округ №7 Шымкента:

Болатбек Алиев – 19 851 голос.

Избирательный округ №8 Абайской области:

Нуртай Сабильянов – 131 872 голоса;

Избирательный округ №9 Акмолинской области:

Айна Мысырәлімова – 154 587 голосов;

Избирательный округ №10 Актюбинской области:

Қазыбек Әлішев – 238 195 голосов;

Избирательный округ №11 Алматинской области:

Ардақ Назаров – 122 242 голоса;

Избирательный округ №12 Алматинской области:

Данияр Қасқарауов – 153 225 голосов;

Избирательный округ №13 Атырауской области:

Аділ Жұбанов – 107 973 голоса;

Избирательный округ №14 Западно-Казахстанской области:

Абзал Құспан – 126 784 голоса;

Избирательный округ №15 Жамбылской области:

Мукаш Искандиров – 99 021 голос;

Избирательный округ №16 Жамбылской области:

Гульдана Нурумова – 190 078 голосов;

Избирательный округ №17 Жетысуской области:

Руслан Қожасбаев – 132 678 голосов;

Избирательный округ №18 Карагандинской области:

Кудайберген Бексултанов – 132 471 голос;

Избирательный округ №19 Карагандинской области:

Арман Қалыков – 145 228 голосов;

Избирательный округ №20 Костанайской области:

Әбіл Еркін – 192 175 голосов;

Избирательный округ №21 Кызылординской области:

Мархабат Жайымбетов – 148 646 голосов;

Избирательный участок №22 Мангистауской области:

Еділ Жаңбыршин – 117 386 голосов;

Избирательный округ №23 Павлодарской области:

Амантай Жаркынбек – 168 625 голосов;

Избирательный округ №24 Северо-Казахстанской области:

Еркебұлан Мамбетов – 153 736 голосов;

Избирательный округ №25 Туркестанской области:

Қайрат Балабиев – 142 595 голосов;

Избирательный округ №26 Туркестанской области:

Ұласбек Сәдібеков – 92 445 голосов;

Избирательный округ №27 Туркестанской области:

Темір Қырықбаев – 117 584 голоса;

Избирательный округ №28 Улытауской области:

Ерболат Сатыбалдин – 44 406 голосов;

Избирательный округ №29 Восточно-Казахстанской области:

Лұкбек Тұмашинов – 165 596 голосов.

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ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК прошли 19 марта 2023 года.

Автор: Анастасия Прилепская

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