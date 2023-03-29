В Великобритании сфотографировали мужчину, который нелепо пытался скрыться от полиции на крыше

Мужчина, у которого в доме обнаружили конопляную ферму, пытался скрыться от полиции, забравшись на крышу, сообщает Zakon.kz.

32-летний Этмонд Лика предстал перед судом и признал себя виновным по одному пункту обвинения в причастности к производству конопли, сообщает Liverpool Echo.



Прокурор Кристофер Хопкинс рассказал суду, что для вскрытия входной двери в доме наняли слесаря. Позже в тот же день полиция обнаружила ферму по выращиванию не менее 200 кустов конопли.

Однако, когда полиция начала обыскивать дом, Этмонд Лика, по словам прокуроров, попытался скрыться, пробравшись через световой люк и спрятавшись на крыше.



Мужчину допросила полиция. Сначала он отрицал, что знал что-либо о ферме по выращиванию конопли. Он также сообщил властям, что прибыл в Великобританию на лодке через канал в сентябре. Лика якобы заплатил за поездку 5 000 евро.

Адвокат Этмонда Лики Оливия Бизли заявила, что 32-летнему мужчине предложили низкую арендную плату за проживание в доме в Киркдейле после миграции из Албании, и он переехал в Великобританию по финансовым причинам. Она добавила, что Лика не имел судимостей в своей стране.

Мужчину приговорили к 2 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

