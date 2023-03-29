Поручение президента: льготное кредитование доступно для молодых предпринимателей Астаны

Президент Казахстана в своих Посланиях и поручениях не раз обращал внимание на необходимость поддержки молодых предпринимателей.

О том, как эта работа реализуется в Астане, на онлайн-брифинге рассказали заместитель руководителя Управления занятости и социальной защиты города Ерлан Джусупов и заместитель директора по вопросам кредитования филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" в столице Олжас Баймаханов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года озвучил ряд поручений касательно кредитования малого и среднего бизнеса. В их числе – возможность для молодежи запускать стартапы благодаря механизму льготного микрокредитования под 2,5% годовых.

Столичная молодежь может получить льготный кредит в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

"Микрокредиты реализуются через агрокредитную корпорацию. Это микрокредитование направлено на поддержку молодых предпринимателей в возрасте от 21 до 35 лет. Микрокредит предоставляется на конкурсной основе желающим заниматься предпринимательством от 21 до 35 лет. Условия льготного кредита: номинальная ставка вознаграждения – 2,5% годовых; максимальная сумма займа – 5 миллионов тенге (с предоставлением гарантии). Срок – 5 лет. В животноводческой отрасли – 7 лет". Ерлан Джусупов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Срок регистрации в качестве ИП на момент подачи заявки не должен превышать пяти лет. Кроме того, предусмотрены льготный период по погашению основного долга и вознаграждение по одной трети от продолжительности срока микрокредита. Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве залога принимается как движимое, так и недвижимое имущество. При отсутствии такового предусмотрено привлечение залогодателя – это могут быть родители, родственники и другие доверенные лица.

Решение о предоставлении микрокредита для молодежи принимается конкурсной комиссией по отбору бизнес-проектов. В ее состав входят представители местных исполнительных органов, Палаты предпринимателей "Атамекен", общественных объединений, различных сфер бизнеса, а также образовательных учреждений и средств массовой информации.

Прием заявлений начался 6 марта текущего года в филиале Аграрно-кредитной корпорации по городу Астана по адресу: ул. Туран, 19/1, бизнес центр "Эдем". Телефон для справок +7 701 006 16 38.

Необходимый перечень документов для претендента на микрокредитование:

удостоверение личности,

бизнес-план,

справка из банка о наличии счета.

- При наличии кредитов необходимы справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной. - В случае наличия работы предоставить документ, подтверждающий заработную плату и иные доходы претендента. - Также должен быть отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения, и другие документы.

"В текущем году из республиканского бюджета предусмотрено выделение 2,8 миллиарда тенге на 562 получателя услуг микрокредитования", – добавил Ерлан Джусупов.

Отвечая на вопросы, он отметил, что залоговое имущество необязательно должно находиться на территории Астаны и может быть зарегистрировано по всей территории РК.

Напомним, с 1 января 2023 года во исполнение поручения главы государства в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы внедрен новый механизм льготного микрокредитования для молодых казахстанцев.

Финансовые средства предоставляются на конкурсной основе гражданам от 21 года до 35 лет, желающим начать собственное дело либо уже занимающимся предпринимательством, в том числе производством или реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг, производством продукции в личном подсобном хозяйстве и др.