"У каждого ребенка должно быть счастливое и безопасное детство": как реализуются поручения президента

В своем Послании народу Казахстана в 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание юным гражданам страны и их благополучию, дав соответствующие поручения правительству и профильным ведомствам. Что было сделано за год, рассказывает Zakon.kz.

Поставленная задача

Как отметил Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года, основы формирования гармоничной личности и ответственного гражданина закладываются в детском возрасте, и у каждого ребенка в стране должно быть счастливое и безопасное детство.

"Как глава государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей. Важно также психическое здоровье подрастающего поколения. Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга", – заявил он.

Решение

Депутаты Мажилиса Парламента РК разработали законопроекты, направленные на ужесточение наказания за насилие над детьми и женщинами.

15 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ ввел нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних. В целом законом предусматривается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов.

Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью. В заседаниях палат Парламента принимали участие представители неправительственных организаций, Национального курултая при президенте, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Национального центра по правам человека и уполномоченный по правам ребенка.

Теперь подробнее о самих поправках. Они предусматривают:

○ открытие центров поддержки семьи, мобильных групп по выявлению и помощи семьям в трудной жизненной ситуации, центров психологической помощи детям;

○ внедрение программ помощи жертвам насилия – детям;

○ особые требования, предусматривающие психологическую работу с агрессором;

○ исключение примирения за все уголовные преступления, связанные с насилием в отношении детей;

○ ужесточение санкций за средний, тяжкий вред здоровью, истязание;

○ пожизненный срок за педофилию;

○ уголовную ответственность за приставание сексуального характера к детям;

○ криминализацию насилия: уголовную ответственность за побои и нанесение легкого вреда здоровью;

○ содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка;

○ ответственность за буллинг;

○ запрет на принудительную высадку ребенка из автобуса;

○ лицензирование детских лагерей и учреждений для детей с особыми потребностями;

○ обязательство госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

○ введение уголовной ответственности за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;

○ обязательство образовательных учреждений сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;

○ по таким преступлениям, как "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы" добавление квалифицирующего признака "в отношении заведомо несовершеннолетнего", что влечет более тяжкое наказание;

○ введение ответственности родителей за неисполнение мер по обеспечению безопасности детей.

"Конечно, сейчас любое жестокое обращение, насилие, сексуальное насилие рассматривается как уголовное преступление. За сокрытие этих фактов могут привлекать к ответственности, допустим, мам, которые знали, что ребенок подвергался сексуальным домогательствам, даже без проникновения, со стороны, например, родственников. Мама в этом случае тоже будет нести уголовную ответственность. Особая роль отводится ответственности родителей за совершенные правонарушения со стороны детей в отношении других детей – имеется в виду буллинг", – говорит председатель правления Союза Кризисных Центров Казахстана, правозащитница Зульфия Байсакова.

Ранее эксперт оценивала происходящие законодательные перемены как большой шаг в развитии современного общества:

"Кризисные центры по всей стране ранее предполагали и рекомендовали ужесточить наказание за преступления в сфере бытового насилия. Есть страны, на которые Казахстан равняется, и этими поправками мы показываем пример цивилизованности. Теперь основная задача общества – следить за тем, чтобы судьи, которые будут выносить решения по фактам бытового насилия, не сводили решения к административным штрафам. Главное, чтобы каждый вердикт суда был примером для семейного тирана".

Вместе с тем, по мнению руководителя Союза кризисных центров, необходимо дополнительно ввести признаки идентификации детей – жертв жестокого обращения, в частности, свидетелей насилия.

"Признаки, по которым ребенок становится услугополучателем. Для него должны быть разработаны отдельные программы, обязательные к исполнению", – считает Байсакова.

Также эксперт посоветовала на постоянной основе информировать население, повышать профессиональные навыки людей, которые работают с детьми и родителями, формировать в обществе представления о позитивном родительстве.