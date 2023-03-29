Кульгинов высказался о дефиците воды в Астане

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов высказался о проблеме подачи питьевой воды в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса он отметил, что население столицы растет. В 2020 году акимат начал проектировать станцию по очистке воды.

"Весь 2020 год мы проектировали станцию по очистке воды. В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года) объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", – сказал Алтай Кульгинов.

Вице-премьер также ответил на вопрос о том, почему столицу застраивают многоэтажными домами, зная, что будет дефицит воды.

"С учетом миграции, демографического роста мы заранее начали строительство насосной фильтровальной станции №3. Через пять лет этот объект тоже не будет давать достаточное количество воды, поэтому нужно строить еще четвертую станцию". Алтай Кульгинов

По его словам, четвертую станцию начнут проектировать сразу после сдачи третьей.

Ранее астанчанам объяснили причины перебоев с питьевой водой.

