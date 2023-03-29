Касым-Жомарт Токаев оценил выборы в Мажилис

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, отметил, что всем партиям и кандидатам были представлены равные возможности. Ни у одной политической организации не было преимуществ, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что президент не является членом какой-либо партии, а акимы не возглавляют филиалы партий. В партийных списках не было высокопоставленных государственных деятелей.

"В ходе выборов были обеспечены равные возможности для всех партий. Высокую активность продемонстрировали как избиратели, так и кандидаты. Серьезная конкуренция политических партий за голоса избирателей развернулись в каждом уголке страны", – сказал президент.

Несколько раз в прямом эфире были организованы напряженные и содержательные дебаты между представителями партий. Это общепринятая практика в демократическом обществе. Все это стало показателем укрепления открытого гражданского общества в Казахстане.

"В ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали дельные инициативы. Мы обязательно проанализируем все значимые предложения. В условиях высокой конкурентности итоги этих выборов были непредсказуемы. Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности", – отметил глава государства.

Токаев считает, что новый состав Мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в Парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции. Это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий.

"Отныне партии будут идти в фарватере политических процессов, определяющих будущее нашей страны. Избрание депутатов по одномандатным округам открыло возможность для того, чтобы в Мажилисе были представлены интересы различных социальных групп. Впервые за долгие годы в составе палаты появились депутаты, которые выдвинулись самостоятельно и сумели в острой конкурентной борьбе обойти претендентов от партий", – сказал Токаев.

Таким образом, в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции. Граждане воочию убедились, что всем политическим силам были представлены равные возможности, добавил президент страны.

Также глава страны отметил, что поддержка молодежи всегда была в фокусе внимания главы государства.

"Активно вовлекать подрастающее поколение в государственные дела – это важнейшая задача. Молодежь должна привнести в общество новые ценности. Многие молодые кандидаты, объединившись в ходе предвыборной кампании, создали свой блок. Самые активные его участники прошли в состав Парламента и маслихатов", – сказал президент.

Представительные органы власти пополнились новой плеядой политиков. Молодежь должна оценивать это как уникальную возможность работать на благо страны, отметил глава государства.

"Наряду с этим были созданы условия для прохождения в Мажилис женщин и лиц с особыми потребностями. Выборная кампания на деле доказала, что социальные лифты работают, и каждый гражданин может быть избран в Парламент. Именно так и происходит становление Справедливого общества. Кроме того, прошедшие выборы продемонстрировали, что изменились и требования, предъявляемые к кандидатам. Они показали, насколько важно наладить тесное взаимодействие с населением. Избранниками народа стали именно те претенденты, которые осознали это и были по-настоящему близки к людям. Избиратели отдали свои голоса за кандидатов, знающих их чаяния и способных защитить их интересы", – сказал президент.

На Zakon.kz проходит онлайн-трансляция первой сессии Парламента VIII созыва.

