В цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями – Токаев

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29 марта Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии Парламента VIII созыва, отметил, что решения о принятии законов не должны быть кулуарными, и в цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заострил внимание на актуальном для Казахстана вопросе. "Известно, что при разработке законов и различных правил на принятие решений большое влияние оказывают финансово-промышленные группы, крупный бизнес. Справедливости ради стоит отметить, что это свойственно практически всем странам, включая развитые. Но, когда это происходит кулуарно, в условиях полной правовой неурегулированности, создается широкое поле для коррупции. В цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями". Касым-Жомарт Токаев Он поручил изучить международный опыт законодательного регулирования и контроля лоббистской деятельности. 29 марта проходит первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступает глава государства Касым-Жомарт Токаев. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. По данным ЦИК, в списки избирателей были включены 12 035 578 граждан, в голосовании приняли участие 6 366 441 гражданин.

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