Президент призвал предпринимателей развивать массовый спорт

29 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва призвал бизнес создавать условия для занятий массового спорта и популяризировать здоровый образ жизни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как подчеркнул глава государства, важнейшее значение имеет популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта.

"Особенно необходимо создать условия для занятий спортом детей. Все это позволит улучшить здоровье населения. Я поднимал этот вопрос в своем Послании. Государство уделяет большое внимание укреплению спортивной инфраструктуры". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в стране насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из которых больше половины - на селе. В то же время наблюдается нехватка простых и доступных для граждан спортивных объектов. Вместе с тем подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находятся в госсобственности, расходы на их содержание ложатся на бюджет.

"Для развития спортивной инфраструктуры требуется привлечение потенциала местного самоуправления, меценатов и рекламодателей, более активное применение механизмов государственно-частного партнерства. Важно, чтобы жители были увлечены и активно участвовали в развитии массового спорта. Государство должно создать для этого все условия". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что предприниматели и другие граждане, которые вкладывают свои средства в развитие массового спорта, помогают популяризировать здоровый образ жизни, будут удостаиваться самых высоких государственных наград.

"Следует отходить от формализма и командно-административного стиля в регулировании отрасли. Все эти подходы должны найти отражение в решениях и программных документах правительства и акиматов". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства поручил правительству рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газ.