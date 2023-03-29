Токаев о тех, кто отапливает особняки по низкому тарифу: Цена должна стать выше

Выступая на первой сессии Парламента VIII созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что в прошлом году Казахстан столкнулся с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.

"Для того, чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами. Поэтому по примеру зарубежных стран нужно рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов". Касым-Жомарт Токаев

В целом, по его словам, низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на отечественной экономике.

"Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны. Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Другого выхода нет. Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость. Важно повышать эффективность использования имеющегося сырья, надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации. Президент отметил, что бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту должно уйти в прошлое.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать План энергоэффективности и рационального потребления товарного газа.

29 марта проходит первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступает глава государства Касым-Жомарт Токаев.