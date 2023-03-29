Токаев поручил повысить престиж медицинской профессии

Касым-Жомарт Токаев указал на важность юридической защищенности медицинских работников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что еще одной ключевой составляющей развития человеческого капитала является эффективная система здравоохранения.

"Необходимо улучшить медицинскую инфраструктуру страны. Ее нынешнее состояние вызывает немало нареканий. Государство поэтапно решает эти вопросы. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в селах планируется построить более 600 объектов. Крайне важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Ответственность – на акимах". Глава государства

Наряду с этим принципиальное значение, по его словам, имеет юридическая защищенность медицинских работников. Их социальное положение, добавил президент, также не должно оставаться без внимания.

"Специальный законопроект, призванный решить этот вопрос, обсуждался в Парламенте почти год. Этот документ в основном регламентирует страхование ответственности врачей. При этом конкретные меры по повышению престижа медицинской профессии, предложенные специалистами и депутатами, в основном сведены на нет. Важно, чтобы медицинские работники имели гарантированную законом защиту своих прав. Парламентариям следует уделить должное внимание решению данного вопроса". Касым-Жомарт Токаев

Ранее стало известно, что Казахстанцам с особыми потребностями поднимут пособия с 1 сентября.