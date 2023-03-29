Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

Министр энергетики РК приказом от 24 марта 2023 года утвердил Перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов до 31 декабря 2023 года.

В перечень запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены: легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2023 года.