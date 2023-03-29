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Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов с 8 апреля Фото: Zakon.kz
Министр энергетики РК приказом от 24 марта 2023 года утвердил Перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов до 31 декабря 2023 года.

В перечень запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены: легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2023 года.

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