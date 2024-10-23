Казахстан продлит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС до конца 2026 года

Власти Казахстана подготовили проект приказа о продлении запрета на экспорт отдельных видов нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2026 года, сообщает Zakon.kz.

С документом можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

Запрет, изначально установленный до конца 2024 года, продлевается в связи с нехарактерным ростом потребления бензина марки АИ-92 и дизельного топлива в Казахстане. По данным Агентства по финансовому мониторингу, ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков нефтепродуктов под видом других товаров достигают 10 тыс. тонн. Причиной является значительная разница в ценах на топливо — в Казахстане они ниже на 17-107%, чем в соседних странах.

Запрет направлен на решение нескольких задач: загрузку простаивающих мощностей казахстанских НПЗ, снижение дефицита бензина, а также выполнение условий беспошлинных поставок нефтепродуктов в рамках соглашений с Россией, которые исключают реэкспорт.

Ранее сообщалось, что в Министерстве энергетики Казахстана 22 октября 2024 года рассказали про запасы горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Улытауской области, куда входит Жезказган, жители которого пожаловались на дефицит бензина.

