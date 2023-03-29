Как в Актобе помогают осужденным, состоящим на учете в службе пробации

КГУ "Центр занятости населения", Управление службы пробации ДУИС по Актюбинской области, отделы службы пробации Алматинского и Астанинского района Актобе, совместно с начальником управления прокуратуры провели специализированную работу в целях трудоустройства осужденных.

Которые, как уточнили в ведомстве, состоят на учете службы пробации.

В ходе ярмарки безработным гражданам, состоящим на учете службы пробации, была предоставлена полная информация по всем поступившим на сегодняшний день постоянным вакансиям, получению государственных грантов и микрокредитов на открытие бизнеса, профессиональному обучению по востребованным на рынке труда специальностям, единовременной помощи и активным мерам в рамках программы.

Было предоставлено 15 вакансий от 4 учреждений в соответствии с установленной квотой для лиц, состоящих на учете пробации.

В результате на ярмарке приняли участие 22 человек.

Из них: 16 человек получили направления на постоянную работу, 1 человек изъявил желание пройти профессиональное обучение, 5 человек письменно отказались от предложенных работ по разным причинам.