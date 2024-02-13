Сотрудника службы пробации осудили по резонансному делу об убийстве девочки в Туркестанской области

В Туркестанской области осудили сотрудника службы пробации после смерти 5-летней Еркежан Нурмахан из Сарыагашского района. Прокуратура попросила привлечь его по статье "халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия".

39-летнего подсудимого обвиняют в том, что он не осуществлял должный контроль за педофилом-убийцей, который до совершения чудовищного преступления над ребенком был приговорен к УДО по другому делу. Подробности запутанной истории – в материале Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Судебные разбирательства по данному делу длились больше пяти месяцев. На прениях прокуратура запросила для подсудимого 3 года лишения свободы. Вердиктом представителя фемиды сотрудник службы пробации осужден на два года, столько же он не может занимать должности в правоохранительной сфере. Помимо этого, суд признал его виновным в некачественном заполнении документов.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Признать виновным подсудимого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 371 УК РК. С санкции данной статьи подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении минимальной безопасности", - зачитал приговор Жасулан Орынбаев, судья Сарыагашского районного суда.





Осужденный работал в сфере пробации более 13 лет. Он воспитывает двух малолетних детей. Малолетние дети на его иждивении и повлияли на более "мягкий" приговор. Тем не менее, с вердиктом судьи мужчина не согласен. Осужденный сотрудник службы пробации в зале суда заявил, что его вину следствию доказать не удалось. Помимо этого, в своем последнем слове он просил его оправдать.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Почему я получил тюремный срок? Как же мой отец и мои маленькие дети? Я что, стал политической жертвой? За незаполненные документы я уже получил наказание. Нет ни единого доказательства моей вины. Ни один свидетель не смог доказать мою вину. Вы же все слышали, уважаемый судья. Сколько бы вопросов я не задавал вам, это не дает никакого результата. Я не согласен с приговором", - заявил осужденный в зале суда.





Адвокат осужденного также заявляет о невиновности своего подзащитного. По его словам, на скамье подсудимых должны были оказаться другие люди. Потому что в компетенцию сотрудника пробации входит только социально-правовая поддержка условно осужденного, говорит он. Помимо этого, сторона защиты недовольны ходом следствия, и по их мнению, в приговоре много неясных моментов.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Никто здесь не понимает, что пробация – это социальная юридическая помощь. Если посмотреть сюда, свои обязанности он выполнял в соответствии со всеми служебными обязанностями и приказами. Мой подзащитный работал с Гайбназаровым, общался, проводил с ним встречи. Это в суде доказано. В полномочия моего подзащитного не входит предотвращению преступности. В обвинительном заключении говорится, что преступление необходимо предотвращать. Но это не подпадает под юрисдикцию пробации. Этим всем должны заниматься участковые. В Казахстане нет никого, кто был бы наказан по такой статье. Поэтому мы считаем, что приговор не был справедливым, законным и честным", - сообщил корреспонденту Zakon.kz Зайниддин Султанмуратов, адвокат осужденного.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Потерпевшей стороной в деле признали родителей погибшей девочки. Мать рассказывает, что с вердиктом судьи она согласна. По ее мнению, за решеткой также должны оказаться судья Шетенов, который ранее приговорил педофила-убийцу к условному сроку, а еще прокурора в данном деле.

"На данный момент мне терять нечего. Я уже потеряла свою дочь. Поэтому в этой связи, хочу заявить о том, что к ответственности нужно привлечь еще судью Шетенова и прокурора Баймагамбетова. Если они виновны, их следует наказать, если они не виновны, то их оправдают. На счет сотрудника пробации могу сказать одно — приговор выносил судья. Думаю, он был несправедливым. Я не просила его оправдать или посадить, а попросили судью лишь вынести справедливое решение. Думаю, решение было справедливым", - говорит мать погибшей Индира Еримбетова.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Осужденный и сторона защиты планируют подать апелляцию. На обжалование решения у них есть около двух недель.

Напомним, 5-летняя Еркежан Нурмахан пропала 13 июля 2023 года ближе к часу дня. Мать ребенка сразу написала заявление. На поиски погибшей подключились практически все жители села Жибек Жолы. Подозреваемого в шокирующим преступлении установили односельчане. 13 июля тело Еркежан обнаружили с признаками насильственной смерти.

7 сентября 2023 года Специализированный межрайонный суд Туркестанской области приговорил убийцу погибшей к пожизненному сроку. Сайдолима Гаийбназарова также признали виновным в изнасиловании погибшей, назначили химическую кастрацию и обязали выплачивать моральный ущерб в размере 100 млн тенге. Сам убийца-педофил отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая 2023 года был приговорен к трем годам ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Родственники рецидивиста не явились на судебный процесс.

После шокирующего преступления казахстанцы начали массово обвинять судью Нурказы Шетенова за то, что он вынес педофилу-убийце "мягкий" приговор. В Казнете просили его остранить от должности. Чуть позже представитель фемиды объяснил приговор, который он назначил. В своем обращении на Facebook он отметил, что наказание судей или иных должностных лиц, не имеющих прямого отношения к гибели человека, не исправит ситуацию к лучшему. Чуть позже его отстранили от должности.