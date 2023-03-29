Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 марта

тенге, доллары Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 29 марта 2023 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455 тенге, евро – 492,13 тенге, рубля – 5,94 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 491 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,75 тенге, продажи – 5,86 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 452 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 496 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 6 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 496 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6,1 тенге.

Читайте также

Клиентам Signature Bank дали время вывести криптовалюту

Холдинг "Байтерек" займется поиском инвестора для продажи Bereke bank

Пенсионные накопления казахстанцев растут

Ирина Лукичева
Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
гороскоп, предсказания
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Парламент новая сессия депутаты президент открытие
Президент Казахстана в среду выступит на открытии первой сессии Парламента нового созыва
Жители "Шымсити" бояться оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления