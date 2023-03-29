Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 29 марта 2023 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455 тенге, евро – 492,13 тенге, рубля – 5,94 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,75 тенге, продажи – 5,86 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6,1 тенге. Читайте также Клиентам Signature Bank дали время вывести криптовалюту Холдинг "Байтерек" займется поиском инвестора для продажи Bereke bank Пенсионные накопления казахстанцев растут

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