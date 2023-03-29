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В Стратегию развития Казахстана до 2050 года внесут изменения

Казахстан Стратегия развитие 2050 изменения Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 марта 2023 года на первой сессии Парламента нового созыва, поручил провести ревизию "Стратегии развития Казахстана до 2050 года", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению главы государства, реализация предлагаемых подходов потребует обновления законов о государственной службе, государственной статистике и государственных услугах.

"Отдельно остановлюсь на вопросе системы государственного планирования. За последние годы в мире произошли беспрецедентные геополитические, экономические и технологические сдвиги. В этой связи ряд стратегических документов утратил свою актуальность. Поэтому нам предстоит провести полномасштабную ревизию "Стратегии развития Казахстана до 2050 года". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что эта Стратегия должна превратиться в документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты развития страны с учетом глобальных тенденций.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, какими качествами должны обладать министры. Президент считает, что сейчас открывается хорошая возможность открыто констатировать ошибки в работе Правительства, а также помочь исправить и устранить их. Эту возможность он призвал правильно использовать в интересах народа.

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Оксана Скибан
Мажилис Парламента РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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