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Профессиональных познаний будет недостаточно – Токаев о новом правительстве

Президент на заседании парламента Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, какими качествами должны обладать министры, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что теперь правительство действительно станет подотчетным. 
"Одних только профессиональных познаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед Парламентом, четко и ясно доводить свои мысли до общества".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, сейчас открывается хорошая возможность открыто констатировать ошибки в работе правительства, а также помочь исправить и устранить их. Эту возможность следует правильно использовать в интересах народа.

При этом он подчеркнул, что Парламент также должен быть максимально открытым в своей работе. 

"Сегодня заседания законодательного органа транслируются в интернете. Такая практика хорошо себя зарекомендовала, эфиры востребованы у журналистов и широкой аудитории. Считаю, что следует также запустить трансляции пленарных заседаний Парламента по особенно важным общественным темам в прямом эфире государственного информационного телеканала. Так у граждан появится больше возможностей, чтобы увидеть в деле избранных ими депутатов. Дискуссии в Парламенте приобретут по-настоящему общенациональный охват", - предложил президент.

Он добавил, что такой формат будет содействовать формированию новых стандартов публичной политики, развитию культуры диалога в обществе.

"Депутатское кресло – это не большая должность, а высокая ответственность и большие обязательства. Вы избраны народом. Граждане доверяют вам и связывают с вами большие надежды", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев анонсировал новый закон по защите прав человека. 

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