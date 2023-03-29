Профессиональных познаний будет недостаточно – Токаев о новом правительстве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, какими качествами должны обладать министры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Одних только профессиональных познаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед Парламентом, четко и ясно доводить свои мысли до общества". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что теперь правительство действительно станет подотчетным.

По его словам, сейчас открывается хорошая возможность открыто констатировать ошибки в работе правительства, а также помочь исправить и устранить их. Эту возможность следует правильно использовать в интересах народа.

При этом он подчеркнул, что Парламент также должен быть максимально открытым в своей работе.

"Сегодня заседания законодательного органа транслируются в интернете. Такая практика хорошо себя зарекомендовала, эфиры востребованы у журналистов и широкой аудитории. Считаю, что следует также запустить трансляции пленарных заседаний Парламента по особенно важным общественным темам в прямом эфире государственного информационного телеканала. Так у граждан появится больше возможностей, чтобы увидеть в деле избранных ими депутатов. Дискуссии в Парламенте приобретут по-настоящему общенациональный охват", - предложил президент.

Он добавил, что такой формат будет содействовать формированию новых стандартов публичной политики, развитию культуры диалога в обществе.

"Депутатское кресло – это не большая должность, а высокая ответственность и большие обязательства. Вы избраны народом. Граждане доверяют вам и связывают с вами большие надежды", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев анонсировал новый закон по защите прав человека.