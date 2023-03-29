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Стрельба в школе в США: полицейские опубликовали запись ликвидации стрелка

стрельба в школе Нэшвилла Фото: Metropolitan Nashville Police Department
На кадрах видно, как офицер Рекс Энгельберт несколько раз стреляет из штурмовой винтовки по Одри Хейл. После перестрелки она упала на пол, получив ранения. Затем в нее выстрелили еще раз, сообщает Zakon.kz.

Одри Хейл, которая идентифицировала себя как трансгендерного мужчину, была бывшей ученицей частной христианской школы. Она убила трех учеников в возрасте девяти лет и троих взрослых в школе города Нэшвилл, штат Теннеси, сообщает Sky News.

На кадрах с камеры офицера Рекса Энгельберта видно, как он несколько раз открывает огонь из штурмовой винтовки по Одри Хейл, после чего преступница падает на землю с ранениями. Затем полицейские подошли к ней, приказывая "перестать двигаться". После этого прозвучали еще несколько выстрелов.

За несколько минут до стрельбы полицейские осматривали первый этаж школы, заглядывая во все классы. 

Полицейские описали Одри Хейл как "фанатика-одиночку". Хейл написала манифест, при обыске у нее обнаружили подробный план школы. Она проникла в здание, выстрелив в двери. 

Среди погибших – девятилетние Эвелин Дикхаус, Хэлли Скраггс и Уильям Кинни, учительница на замену Синтия Пик, школьный сторож Майк Хилл и 60-летняя Кэтрин Кунс, которая была директором школы.

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