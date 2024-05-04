Девочку-подростка ранили во время перестрелки под окнами школы в США

В Вашингтоне 17-летняя старшеклассница получила огнестрельное ранение из-за перестрелки под окнами школы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Fox News, подростка госпитализировали с огнестрельным ранением головы, девочку ранило влетевшей в окно пулей. Отмечается, что ранение не представляет опасности для жизни.

По информации полиции, перестрелку устроили неизвестные. Местные жители рассказали, что слышали звук стрельбы из автомата. Причины перестрелки и личности злоумышленников пока не установили, расследованием инцидента занимается полиция округа.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области полицейские зарегистрировали уголовное дело по факту пулевого ранения ребенка.