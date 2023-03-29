Конституционный суд вынес решение по нормам закона о пенсионном обеспечении

В Конституционный суд обратился бывший сотрудник полиции, который оспорил лишение его пенсии из-за совершения преступления средней тяжести и лишения звания подполковника, сообщает Zakon.kz.

Экс-полицейский был признан виновным судом Курчумского района Восточно-Казахстанской области в совершении преступления средней тяжести в период службы в органах полиции (умышленное укрытие от регистрации тяжкого преступления), который назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет и с применением дополнительного наказания лишить пенсии на основании статьи 49 УК в виде лишения специального звания "подполковник полиции".

На момент осуждения он уже являлся получателем пенсионных выплат за выслугу лет (прослужив в органах около 30 лет). С 1 октября 2019 года Департаментом полиции осужденному сотруднику была прекращена выплата пенсии за выслугу лет.

Мужчина не согласился с этим решением и обратился в Конституционный суд, который, изучив обстоятельства дела, постановил, что прекращение пенсионных выплат по выслуге лет, назначенных в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", допустимо исключительно в двух случаях, прямо предусмотренных соответствующим законом: смерть пенсионера или его выезд на ПМЖ за пределы РК.

Конституционный суд постановил, что вынесенное ранее решение не подлежит исполнению, и рекомендовал суду и правоохранительным органам его пересмотреть.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.