Конституционный суд проверил норму закона о нотариате

Конституционный суд не усмотрел основания для проверки на соответствие Конституции нормы закона "О нотариате", сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд обратился казахстанец, который просил проверить на соответствии Конституции пункта 4 статьи 99 закона "О нотариате".

Поводом для обращения стало действие нотариуса по обеспечению доказательств без извещения заинтересованных лиц. Согласно закону, такое обеспечение путем составления нотариусом протокола опроса либо осмотра письменных и вещественных доказательств допускается в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.

При этом нотариус обязан в протоколе опроса либо осмотра письменных и вещественных доказательств указать причину, свидетельствующую о необходимости совершения нотариального действия без сообщения заинтересованным лицам.

Что выяснил Конституционный суд

Конституционный суд по результатам предварительного рассмотрения обращения и анализа норм законодательства пришел к выводу о том, что указанный пункт закона о нотариате не порождает неопределенность и не нарушает конституционные права заявителя.

"Обжалуемая норма носит исключительный характер и предусматривает конкретные случаи, когда доказательства могут быть зафиксированы нотариусом в силу риска их утраты. При этом заверенные нотариусом доказательства не являются бесспорными для суда. Судья самостоятельно оценивает представленные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности. При этом заинтересованный гражданин не лишен права на судебную защиту, поскольку никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы", – пояснили в Конституционном суде.

В итоге Конституционный суд отказал в принятии к конституционному производству обращения о рассмотрении на соответствие Конституции пункта 4 статьи 99 закона "О нотариате".