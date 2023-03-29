Акчулаков оценил свою работу на тройку
Фото: Zakon.kz
И.о. министра энергетики Болат Акчулаков в кулуарах первой сессии Парламента нового созыва по просьбе журналистов оценил свою работу по пятибалльной шкале. Он поставил себе тройку, сообщает Zakon.kz.
Болат Акчулаков пока не знает, попадет ли в новый состав Правительства. Журналисты попросили его оценить свою работу.
"Если честно, госслужба – это сложная работа. Мы с семьей даже не видимся. По пятибалльной системе, чтобы совсем двоечником не быть, тройку, наверное, точно. Нельзя же себя переоценить и недооценить".Болат Акчулаков
Он также прокомментировал слова президента о том, что Правительству и депутатам нужно прислушиваться к чаяниям народа.
"Возможно, нужны какие-то нормативы обязательные. Раньше были какие-то инициативные вещи, придется сделать, чтобы это было обязательным. Думаю, вопросов меньше не станет, подотчетность, понятно, обязательное условие нашей работы. Так, в принципе, и работаем".Болат Акчулаков
29 марта прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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