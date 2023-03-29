Мать и сына убили в Актобе

29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми мать с сыном. Как рассказали Zakon.kz в областной полиции, дочь погибшей госпитализирована с ножевыми ранениями.

По данным полиции Актюбинской области, ночью 29 марта на телефон "102" поступило сообщение о том, что в квартире обнаружены двое убитых.

"Прибывшей следственно-оперативной группой обнаружены тела 35-летней женщины и ее 16-летнего сына с признаками насильственной смерти. Кроме того, в реанимационное отделение ЦОМИД с ножевыми ранениями госпитализирована 13-летняя дочь погибшей". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Отмечено, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство".

"Проводятся специальные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление", – заключили в полиции.

28 марта сообщалось о том, что астанчанина подозревают в организации убийства родственницы за 10 млн тенге.