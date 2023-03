Месси оформил хет-трик и забил сотый гол за Аргентину

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!



Форвард французского "ПСЖ" в этой дружеской игре забил 100-й, 101-й и 102-й голы в майке сборной Аргентины. Тем самым бомбардирский счет Месси за всю карьеру составил 803 гола, 701 из которых он забил на клубном уровне.

Нападающий аргентинской дружины Месси вошел в историю футбола как третий игрок, который забил не менее 100 голов за национальную команду. Его копилка теперь состоит из 102 мячей.



🐐 - Lionel Messi's 1st of 3 goals against Curaçao🇨🇼 (7-0) was his 100th goal for @Argentina🇦🇷. He is the 3rd male player to score 💯 international goals.



122 - 🇵🇹Cristiano Ronaldo

109 - 🇮🇷Ali Daei

102 - 🇦🇷Lionel Messi (+3)#SelecciónMayor #ARGCUR