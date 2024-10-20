Месси оформил хет-трик во втором матче подряд за клуб и сборную

Капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил три мяча во втором матче подряд, отличившись за свою команду и сборную Аргентины. К этому часу аргентинский форвард набрал 20+10 очков после 19 игр регулярного чемпионата МЛС, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 20 октября в МЛС прошли заключительные матчи регулярного первенства Североамериканской лиги по футболу.

Форвард "Интер Майами" отличился три раза в матче с "Нью-Инглид Революшн", где его команда выиграла со счетом 6:2, проигрывая по ходу встречи 0:2.

Аргентинец вышел на замену во втором тайме.

Таким образом, в копилке 37-летнего нападающего стало 20 голов и 10 результативных ассистов в 19 играх регулярного чемпионата МЛС.