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Морозы до 22 градусов ожидаются в Казахстане

Морозы до 22 градусов ожидаются в Казахстане Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток - с 30 марта до 1 апреля 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидаются сильные осадки и похолодание, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на западе ожидается понижение температуры воздуха ночью до +2+7°С, днем до +7+15°С, на севере, северо-западе и в центре страны ночью до -7-13°С, днем до -2+3°С, на востоке ночью до -10-22°С, днем до -5+3°С, в южных регионах ночью до 0+5°С, днем до +3+13°С.

"На большей части страны ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в северной половине страны – осадки в виде дождя и снега. 31 марта-1 апреля на западе ожидается сильный дождь, 30-31 марта на востоке и юге, 30 марта-1 апреля на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. С 31 марта с вторжением северо-западного антициклона прогнозируется прекращение осадков в северной половине и понижение температуры воздуха на большей части республики", – говорится в сообщении.

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Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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