Похолодание ожидается в Казахстане

Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток – с 28 по 30 сентября 2023 года? Об этом синоптики рассказали Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на востоке страны 28-29 сентября в ночные часы все еще сохраняются заморозки до -1-3°С.

"В температурном фоне значительных изменений не ожидается, лишь на юге, юго-востоке республики ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до +17+23°С, в горных районах +8+13°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

"Лишь на западе Казахстана все еще сохранится погода без осадков. Ночью и утром в северной половине Казахстана, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман", – добавили в РГП "Казгидромет".

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