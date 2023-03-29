Пищевая компания создала фрикадельку из мяса мамонта
Компания по производству культивированного мяса создала фрикадельку из мамонта, воскресив плоть давно вымерших животных.
Цель проекта – продемонстрировать потенциал мяса, выращенного из клеток, без убийства животных, и подчеркнуть связь между крупномасштабным животноводством, уничтожением дикой природы и климатическим кризисом.
Фрикадельку из мамонта произвела австралийская компания Vow, которая использует другой подход к культивированию мяса.
Существуют десятки компаний, работающих над заменой обычного мяса, такого как курица, свинина и говядина. Но компания Vow стремится смешивать и сочетать клетки нетрадиционных видов для создания новых видов мяса.
Компания уже изучила потенциал более 50 видов животных, включая альпаку, буйвола, крокодила, кенгуру, павлинов и различные виды рыб.
Первым культивированным мясом, которое будет продаваться посетителям ресторанов, станет японский перепел, который, как ожидает компания, появится в ресторанах Сингапура в этом году.
"У нас есть проблема изменения поведения, когда речь идет о потреблении мяса. И мы считаем, что лучший способ сделать это – изобрести мясо. Мы ищем клетки, которые легко выращивать, которые действительно вкусны и питательны, а затем смешиваем и сочетаем эти клетки, чтобы создать действительно вкусное мясо".гендиректор компании Vow Джордж Пеппоу
Соучредитель компании Тим Ноаксмит отметил, что разработчики выбрали шерстистого мамонта, "потому что он является символом утраты разнообразия и символом изменения климата". Считается, что это животное вымерло в результате охоты людей и потепления климата после последнего ледникового периода.
Фрикадельку из мамонта представят 29 марта вечером в научном музее в Нидерландах.