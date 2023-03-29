Пищевая компания создала фрикадельку из мяса мамонта

Австралийская компания "воскресила" плоть исчезнувшего вида, чтобы продемонстрировать потенциал мяса, выращенного из клеток, сообщает Zakon.kz.

Компания по производству культивированного мяса создала фрикадельку из мамонта, воскресив плоть давно вымерших животных.



Цель проекта – продемонстрировать потенциал мяса, выращенного из клеток, без убийства животных, и подчеркнуть связь между крупномасштабным животноводством, уничтожением дикой природы и климатическим кризисом.

Фрикадельку из мамонта произвела австралийская компания Vow, которая использует другой подход к культивированию мяса.

Существуют десятки компаний, работающих над заменой обычного мяса, такого как курица, свинина и говядина. Но компания Vow стремится смешивать и сочетать клетки нетрадиционных видов для создания новых видов мяса.

Компания уже изучила потенциал более 50 видов животных, включая альпаку, буйвола, крокодила, кенгуру, павлинов и различные виды рыб.

Первым культивированным мясом, которое будет продаваться посетителям ресторанов, станет японский перепел, который, как ожидает компания, появится в ресторанах Сингапура в этом году.

"У нас есть проблема изменения поведения, когда речь идет о потреблении мяса. И мы считаем, что лучший способ сделать это – изобрести мясо. Мы ищем клетки, которые легко выращивать, которые действительно вкусны и питательны, а затем смешиваем и сочетаем эти клетки, чтобы создать действительно вкусное мясо". гендиректор компании Vow Джордж Пеппоу

Соучредитель компании Тим Ноаксмит отметил, что разработчики выбрали шерстистого мамонта, "потому что он является символом утраты разнообразия и символом изменения климата". Считается, что это животное вымерло в результате охоты людей и потепления климата после последнего ледникового периода.



Фрикадельку из мамонта представят 29 марта вечером в научном музее в Нидерландах.

