Прокуратура отменила госзакуп на 51 млн тенге для Управздрава Туркестанской области

Управление общественного здравоохранения Туркестанской области хотело закупить лекарства по завышенным ценам, сообщает Zakon.kz.

Прокуратурой установлен факт объявления Управлением общественного здравоохранения Туркестанской области конкурса по закупу лекарственных средств по ценам выше предельно установленной.







"По выявленным нарушениям закона внесен акт прокурорского надзора, согласно которому отменен конкурс на сумму 51,6 млн тенге", – рассказали в прокуратуре Туркестанской области.

Осенью 2022 года прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог отменен конкурс о государственных закупках на строительство внутрипоселковых дорог села Коянды на общую сумму 2,2 млрд тенге.