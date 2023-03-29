Религиозные заповеди – правила движения по жизни, считают эксперты

Помощь межконфессионального согласия в сохранении мира в Казахстане обсуждали представители религиозных конфессий, ученые и руководители этнокультурных объединений. В Костанае прошел круглый стол, передает корреспондент Zakon.kz.

На принципах мира и согласия

Открывая мероприятие, заместитель директора РГУ "Қоғамдық келісім" Нурлан Шубаев отметил, что в стране создан уникальный и эффективный механизм реализации национальной политики межконфессионального диалога в лице Ассамблеи народа Казахстана.

"С момента появления АНК создаются условия для сохранения и развития языков и культуры казахстанских этносов. По всей стране идет процесс культурной модернизации нации, а преемственность поколений во многом определяет дальнейший путь развития нашей государственности. В частности, это более 30 лет независимости нашей страны, национальная политика, базирующаяся на принципах закона и межэтнического и межконфессионального согласия", – сказал он.

В свою очередь представитель Костанайского областного филиала мусульманского религиозного объединения Казахстана (ДУМК) Бектурсын Уалиев добавил, что общество может процветать и развиваться только при условии сотрудничества.

"Ислам пропагандирует в обществе мир, единство и правильное направление, здоровый образ жизни. Эти принципы являются важной задачей, возложенной на каждого человека. Об этом говорится в Коране и хадисах. А сохранение духовной целостности и единства страны, безопасности и спокойствия общества является для нас гражданским долгом", – сказал имам Бектурсын Уалиев.

Присутствовавший на встрече священник Костанайской Русской Православной церкви Казахстана Виталий Клеба затронул тему современного информационного пространства и его влияния на общество. Особенно на молодежь, которая черпает из интернета всю информацию, в том числе и по религиозной тематике.

"АНК – это уникальная форма взаимодействия и некая иммунная система духовных и нравственных усилий, чтобы мы берегли и хранили наш Казахстан. В сегодняшнем мире не будет лишним еще раз поднять тему о мире, дружбе и согласии, о том, что мы называем дипломатией. Как гласит пословица, что когда замолкают дипломаты, начинают пушки разговаривать. И лучше принять позицию другого, пусть даже она непонятна, чем идти на конфронтацию. Казахстанцы являются приверженцами принципов, которые лежат в основе наших культур, межрелигиозного и межэтнического диалога", – отметил Клеба.

Вечные ценности

По словам священнослужителя, Священное писание и Коран – вечные книги, которые, несмотря на прошедшие века, до сих пор показывают человечеству основы жизни и сохранения духовно-нравственной системы. Сегодня в мире идет разрушение семейных основ, принципов человечности. Даже государственная политика некоторых стран направлена на то, чтобы разрушать семейные основы и личность. К сожалению, история не учит людей, но стоит вспомнить множество огромных и сильных империй, которые ушли в небытие, только потому чтобы были разрушены основы семьи, нравственных и духовных ориентиров.

"И сегодня нам вновь и вновь повторяют уроки истории, чтобы мы делали выводы. И сохраняли такие хрупкие вещи, как мир – как в семье, так и в государстве. И мы со своей стороны стараемся разъяснять вечные вещи: что религиозные основы и каноны – не просто выдумка религиозных деятелей. Это те основы, которые сохраняют стабильность понятий о личности, человечности, нравственности и семье, которые сегодня размываются. Мы толерантны к ценностям, сохраняющим нашу личность, семьи и государство", – заявил Виталий Клеба.

Согласен со священнослужителем и председатель общественного объединения Костанайского областного польского общества "Надея" Виктор Радомский. Он отметил, что религия играет огромную роль в цементировании и становлении единой нации. Современная жизнь полна новых трудностей и испытаний. И от того, насколько народ будет един, зависит насколько серьезно он сможет противостоять испытаниям и новой идеологии, навязываемой миру.

"В церкви или мечети плохому не учат, а учат доброте, уважению к старшим, государственным устоям. Тем непреходящим ценностям, которые были и будут", – добавил руководитель объединения.

Особое внимание семье и молодежи

По мнению профессора кафедры психологии КРУ им. А. Байтурсынова Лилии Саркисян, существуют тесная взаимосвязь между семьей, религией и государством. Сейчас наблюдается кризис семьи. Институт брака в стране пошатнулся, а религия могла бы стать мощнейшим подспорьем в этом вопросе, чтобы люди более ответственно относились к браку.

"Сегодня современная кризисная семья свои функции почти не выполняет. Последние 20 лет институт семьи раскачивают по нарастающей. Дети и молодежь активно черпают информацию из интернета, но разве им хватает знаний и жизненного опыта, чтобы отсеять верное от неверного? В то же время авторитет родителя и учителя снижается, потому что они перестают быть для детей единственными источниками знаний", – подчеркнула Лилия Саркисян.

По словам психолога, религиозные заповеди – это как правила движения по жизни. Что можно и нужно делать, а от чего надо воздержаться. И всему обществу необходимо придерживаться этих принципов.

Подтвердил мнение психолога и председатель молодежного движения "Ассамблея жастары" АНК Костанайской области Руслан Мурзагалиев, который отметил, что сейчас особое внимание необходимо уделить религиозному просвещению молодежи. Движение активно работает и видит, на каких ценностях сейчас базируется молодежь.

"В основном это те идеи, которые пропагандируются в социальных сетях. Но там чаще всего распространяются не совсем верные принципы воспитания молодежи. Во время своих мероприятий и выездных встреч мы призываем молодежь помогать друг другу, несмотря на национальную и религиозную принадлежность", – добавил председатель движения.

Спикер добавил, что на данный момент очевидно: "молодое поколение нуждается в правильном разъяснении той политики, которая выстраивается в рамках нашего государства".