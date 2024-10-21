День духовного согласия: лидеры религиозных конфессий объединились в Костанае

День духовного согласия, который отмечается в Казахстане 18 октября, в Костанае сделали целой неделей духовного согласия и провели много мероприятий, объединенных одной задачей — сохранить согласие и толерантность в обществе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Стоит отметить, что в 2024 году Управление по делам религии Костанайской области впервые организовало и провело множество разноплановых мероприятий ко Дню духовного согласия. Среди них была и творческая программа "Адамзаттың асыл тәжі", посвященная празднику Маулит, интеллектуальная игра "Светское государство — выбор молодого поколения" для старшеклассников, а также розыгрыш ценных призов среди подписчиков аккаунта Центра исследования религиозных проблем.

Завершающим аккордом стал турнир по шахматам и шашкам среди представителей духовенства и верующих.

"Для укрепления духовного согласия не хватит дня или недели. Это должна быть ежедневная и кропотливая работа, и ее ведут наши религиозные лидеры и общественность в целом. В течение этой недели мы хотели продемонстрировать, где мы можем найти точки соприкосновения и единения. Одним из таких мероприятий стал "День хлеба", который является единым и объединяющим для всех казахстанцев, независимо от этноса и веры. В рамках этой недели мы провели много различных мероприятий. Это интеллектуальные игры, дебатные и спортивные турниры для молодежи. И они показали то единство и согласие, которое царит в нашем обществе", — рассказал руководитель Управления по делам религий по Костанайской области Ерлан Калмаков.

Организаторы считают, что сегодня в процесс сохранения и укрепления духовного согласия в обществе необходимо активно вовлекать молодое поколение, поэтому много мероприятий было организовано именно для молодежи. И добавили, что важно прививать им правильные ценности, такие, как нравственность и духовность. Чтобы таким образом можно было противостоять тем антисоциальным образам и нормам, которые сегодня пропагандируются в Интернете.

"В Казахстане, действительно, имеется положительный опыт межнациональных и межконфессиональных отношений. И конечно, в этом есть заслуга всех религиозных объединений региона. Для укрепления этого согласия должна проводиться ежедневная работа и каждый из вас ее ведет. Мы предлагаем сделать заседания Клуба традиционными и обсуждать на этой площадке имеющиеся проблемные вопросы в обществе, и пути их совместного решения. А также выдвигать и воплощать совместные идеи", — отметил Ерлан Калмаков.

Сегодня Казахстан является примером миролюбивого государства, где есть такой уникальный институт, как Ассамблея народа Казахстана. Также наше государство смогло собрать за одним столом представителей мировых религий на Съезде лидеров традиционных религий. И это, действительно, то достояние, которое оценено мировым сообществом. Страна, где, несмотря на приверженность к какой-то из религий, люди помогают друг другу. К примеру, на празднике Маулит, который прошел в рамках Дня духовного согласия, от Духовного управления мусульман Казахстана костанайцам вручили ключи от новых строений.

"В самые сложные для области периоды всех нас объединяют чувства братства и сострадания. И доказательством этому была борьба с паводком, когда каждый вносил свою лепту. Сегодня нужно понять, какие ценности мы будем прививать нашим детям и передавать им, ведь именно они наше будущее", — отметил уполномоченный имам ДУМК по Костанайской области, главный имам областной мечети Бектурсын Уалиев.

В свою очередь, секретарь Костанайской и Рудненской епархии ПЦК, иеромонах Геннадий Бурдюжа добавил, что Казахстан является уникальным государством, так как нигде в мире ему больше не встречался такой праздник, как День духовного согласия, хотя он служил в разных странах.

"Еще несколько лет назад я говорил о том, что нам необходимо создать местный религиозный совет, который будет не только давать оценку сторонам современной жизни, но и предлагать какие-то решения. Сегодня социальные сети и различные площадки влияют на умы молодого поколения, размывая ценности семьи и нравственности. А без будущего поколения невозможно и государство. И если мы будем проводить какую-то работу по отдельности, то результат окажется очень мал. Необходимо объединиться, чтобы противостоять тем провокациям, которые пытаются выставить нормой для жизни человека, хотя они несут разрушение устоев общества", — пояснил Геннадий Бурдюжа.

Собравшиеся выразили единое мнение о том, что диалоговая площадка Клуба должна стать постоянной, где представители разных объединений сообща искали бы пути выхода из различных ситуаций, чтобы выработать концепцию действий. Ведь многих людей, не имеющих четкого духовного и нравственного ориентира, легко запутать.

"Казахстан — это площадка для мира, согласия и справедливости, и наша задача не просто так называть себя, мы должны соответствовать этому, чтобы люди, которые к нам приезжают, видели на деле, что у нас нет каких-то разделений на религиозные предпочтения. И эту работу, начатую много лет назад, необходимо продолжать", — добавил представитель епархии.

Представители объединений отметили, что такую активную совместную работу надо начинать с воспитания молодежи и работы с семьями, ведь самые первые и важные ценности закладываются именно в семье.

По официальным данным, в Костанайской области действуют 105 религиозных объединений, из них 26 представляют ислам, 33 – православие, 4 – католицизм, 41 – протестантизм, 1 относится к кришнаитам. В совокупности они представляют 10 конфессий. Функционирует 90 культовых объектов, в том числе 26 мечетей, 31 православная церковь, 4 католических костела, 29 молитвенных домов. По результатам мониторинга деятельности религиозных объединений, мечети области постоянно посещают около 13 тыс. человек, православные храмы — около 6 300 человек, католические костелы — около 120 человек, протестантские церкви — около 2900 человек.

Ранее сообщалось, что почти 70% казахстанцев исповедуют ислам. Такие данные приводятся в тематическом сборнике по Национальному составу населения по итогам переписи 2021 года, опубликованном Бюро национальной статистики.

По мнению кандидата философских наук, доцента, профессора Алматинского университета энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева Заремы Абдуллиной, сформировавшаяся в Казахстане модель межконфессионального согласия является результатом продуманной государственной политики.