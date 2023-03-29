Россиян и белорусов хотят вернуть в мировой спорт с жесткими условиями

В Лозанне (Швейцария) прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета, где федерациям разных видов спорта рекомендовано допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям мирового уровня при соблюдении некоторых условий, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба МОК, условия, которым должны соответствовать атлеты России и Беларуси, если захотят принять участие в международных стартах, выглядят следующим образом:

спортсмены выступают в нейтральном статусе, без флага, гимна и символики своих государств;

атлеты могут выступить в индивидуальном порядке и без допуска к командным соревнованиям;

спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий в Украине;

спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

К тому же руководители МОК не дали никакой гарантии, что эти рекомендации касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Фото: Instagram/paris2024

Эти ограничения и условия для спортсменов вызвали волну негодования и возмущения, а министр спорта России Олег Матыцин назвал неправомерными рекомендации МОК.





На данный момент официально только Международная ассоциация бокса (IBA) дала разрешение на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой. И боксеры этих стран приняли участие в недавнем мировом первенстве среди женщин в Индии.

