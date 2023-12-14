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Выборы провели в Федерации водных видов спорта РК

выборы в Федерации водных видов спорта РК Фото: Федерация водных видов спорта РК
В Алматы прошла Конференция Федерации водных видов спорта РК, собравшая представителей регионов, общественного совета при министерстве туризма и спорта РК, а также Национального олимпийского комитета Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ходе Конференции были проведены выборы президента Федерации, исполнительского комитета, а также обсуждены результаты деятельности Федерации за последний период и представлены планы на предстоящий олимпийский цикл.

Единогласное решение конференции – избрание Андрея Крюкова на пост президента Федерации, а также формирование нового состава Исполнительного комитета Федерации. Важные решения были также приняты по реформированию фирменного стиля организации, внедрению новых правил и обновлению уставных документов.

"Наша федерация, объединяющая пять видов спорта, занимает заслуженное место среди крупнейших. Мы широко представлены в международном сообществе водных видов спорта: шесть представителей нашей федерации занимают посты в органах управления международной федерации World Aquatics, более 50 представителей являются членами технических комитетов международной федерации и международного судейского корпуса по видам спорта. Я благодарю всех за доверие, и надеюсь продолжить наше успешное сотрудничество в развитии водных видов спорта в стране и за ее пределами". Избранный президент Федерации водных видов спорта РК Андрей Крюков

Кроме того, победитель Олимпийских Игр 2016, пловец Дмитрий Баландин был избран на пост вице-президента федерации.

"Благодарю за доверие и рад, что имею возможность внести свой вклад в развитие водных видов спорта в нашей стране и на международной арене. На прошедших Азиатских Играх 2023, 80% спортсменов нашей федерации достигли подиума Игр, думаю, это свидетельствует о высокой эффективности работы федерации. Олимпийская золотая медаль, завоеванная в 2016 году, стала результатом многих усилий, и я готов применить свой опыт и энтузиазм для поддержки развития водных видов спорта в Казахстане". Дмитрий Баландин

Одним из ключевых моментов стало решение о смене названия федерации на Kazakh Aquatics. Отмечается, что это стратегическое решение отражает стремление федерации к укреплению международного присутствия и соответствию современным стандартам в области водных видов спорта.

Новое руководство Федерации выразило уверенность в успешном развитии организации и сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами на пути к достижению высоких результатов.

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