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"Однажды у нас все это закончится": Акчулаков о природных ресурсах

Казахстан политика Минэнерго Фото: akorda.kz
И.о. министра энергетики Болат Акчуалков в кулуарах Мажилиса констатировал, что если казахстанцы будут потреблять природные ресурсы по очень низким ценам, однажды все это закончится, сообщает Zakon.kz.

Болат Акчулаков отметил, что низкие цены на природные ресурсы приводят к невозможности вливать средства в развитие прироста этих ресурсов, в том числе геологоразведку.

"Если мы будем потреблять по очень низким ценам все, что у нас есть, однажды все это закончится. Нам нужно сегодня вкладывать в прирост запасов. Газ – это же природный ресурс. Поэтому если не вкладывать в развитие ресурсной базы, однажды запасы закончатся. Мы будем очень много импортировать. Поэтому, наверное, здесь нужно искать правильный баланс. Если человек тратит нерационально. К примеру, вы живете в квартире, и у вас во всех комнатах горит свет. Но вы сидите в кухне. Зачем вам, чтобы свет горел везде?".Болат Акчулаков

Он считает, что нужны новые правила как в части технической работы, так и в фискальной политике и трудовых ресурсах. Журналисты поинтересовались, стоит ли опасаться отключений в ближайшем будущем.

"Мы постараемся, чтобы не было отключения по газу. Зиму мы прошли. Есть возможность импортировать".Болат Акчулаков

Выступая на первой сессии Парламента VIII созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газ.

Он напомнил, что в прошлом году Казахстан столкнулся с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.

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