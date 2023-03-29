Пожеванную жвачку Роберта Дауни-младшего продают за 40 тысяч долларов

Пользователь eBay утверждает, что ему удалось получить жевательную резинку Роберта Дауни-младшего, когда звезда Marvel появился на открытии звезды Джона Фавро на Голливудской аллее славы, сообщает Zakon.kz.

В объявлении начальная цена за жвачку составляет 40 147,47 доллара. Однако цена может вырасти еще больше, если за нее начнутся торги.



Аукцион завершится в пятницу, 31 марта.

Жевательную резинку отправят участнику аукциона в пластиковом контейнере. Лот является безвозвратным.

В описании товара продавец отметил, что случайно оказался в районе мероприятия, на котором Джона Фавро (играл роль помощника Железного человека Хэппи Хогана в киновселенной Marvel) внесли в Голливудскую аллею славы.

"Во время мероприятия Роберт Дауни-младший сам положил свою жвачку на звезду и, предположительно, оставил ее там. Мне удалось достать ее. Я продаю ее в том же состоянии, в котором она мне досталась, и ее можно проверить на ДНК", – добавил продавец.



