Телерадиокомплекс Президента РК претерпел изменения

Правительство Казахстана приняло постановление от 20 марта 2023 года "О некоторых вопросах Управления делами Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан", – говорится в документе.

Основным предметом деятельности предприятия определено способствование осуществлению Управлением делами Президента РК возложенных на него функций по информационной поддержке деятельности президента, Правительства РК и иных обслуживаемых лиц, а также проведению государственной информационной политики.



Управлению делами Президента РК поручено:

утвердить устав предприятия;

обеспечить государственную регистрацию предприятия в регистрирующих органах;

принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

Этим же постановлением правительства некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" ликвидировано.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.