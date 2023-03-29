Телерадиокомплекс Президента РК претерпел изменения
"Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан", – говорится в документе.
Основным предметом деятельности предприятия определено способствование осуществлению Управлением делами Президента РК возложенных на него функций по информационной поддержке деятельности президента, Правительства РК и иных обслуживаемых лиц, а также проведению государственной информационной политики.
Управлению делами Президента РК поручено:
- утвердить устав предприятия;
- обеспечить государственную регистрацию предприятия в регистрирующих органах;
- принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
Этим же постановлением правительства некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" ликвидировано.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.