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Законодательство РК

Центральная клиническая больница (Совминка) ликвидирована

Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента создан в Казахстане Фото: АО "ЦКБ"
Правительство приняло постановление от 17 августа 2023 года "О некоторых вопросах Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте постановления говорится:

Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан".

Медицинский центр Управления делами Президента РК (по согласованию) определили уполномоченным органом соответствующей отрасли предприятия.

Основным предметом деятельности предприятия будет осуществление деятельности в области здравоохранения.

Одновременно с этим ликвидируется АО "Центральная клиническая больница".

Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов АО "Центральная клиническая больница", в установленном законодательством порядке передадут на баланс предприятия.

Постановление введено в действие 17 августа 2023 года.

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