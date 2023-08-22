Центральная клиническая больница (Совминка) ликвидирована

Фото: АО "ЦКБ"

Правительство приняло постановление от 17 августа 2023 года "О некоторых вопросах Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

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