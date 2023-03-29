ПРАВМЕДИА: Обсуждаем новый закон "О цифровых активах"
Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА ИС "Параграф", в ходе которого эксперты Юридической фирмы AEQUITAS раскроют актуальные вопросы, связанные с принятием нового Закона о цифровых активах, сообщает Zakon.kz.
Вы узнаете о видах цифровых активов, получите советы, как не стать жертвой мошенничества.
А еще мы обсудим вопросы, связанные с центром обработки данных цифрового майнинга, лицензированием деятельности майнеров и другие практические вопросы.
Спикеры – эксперты AEQUITAS: Ардак Идаятова, партнер, Евгений Николаенко, старший юрист, Кирилл Грешников, юрист, Жандаулет Шоланов, юрист.
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