ПРАВМЕДИА: Обсуждаем новый закон "О цифровых активах"

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА ИС "Параграф", в ходе которого эксперты Юридической фирмы AEQUITAS раскроют актуальные вопросы, связанные с принятием нового Закона о цифровых активах, сообщает Zakon.kz.

Вы узнаете о видах цифровых активов, получите советы, как не стать жертвой мошенничества.

А еще мы обсудим вопросы, связанные с центром обработки данных цифрового майнинга, лицензированием деятельности майнеров и другие практические вопросы.



Спикеры – эксперты AEQUITAS: Ардак Идаятова, партнер, Евгений Николаенко, старший юрист, Кирилл Грешников, юрист, Жандаулет Шоланов, юрист.



