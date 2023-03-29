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ПРАВМЕДИА: Обсуждаем новый закон "О цифровых активах"

ПРАВМЕДИА: Обсуждаем новый закон "О цифровых активах" Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА ИС "Параграф", в ходе которого эксперты Юридической фирмы AEQUITAS раскроют актуальные вопросы, связанные с принятием нового Закона о цифровых активах, сообщает Zakon.kz.

Вы узнаете о видах цифровых активов, получите советы, как не стать жертвой мошенничества.

А еще мы обсудим вопросы, связанные с центром обработки данных цифрового майнинга, лицензированием деятельности майнеров и другие практические вопросы.

Спикеры – эксперты AEQUITAS: Ардак Идаятова, партнер, Евгений Николаенко, старший юрист, Кирилл Грешников, юрист, Жандаулет Шоланов, юрист.


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Анастасия Стативкина
ПРАВМЕДИА
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