В суде разъяснили приговор журналисту Михаилу Козачкову

Приговор журналисту Михаилу Козачкову за нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение заведомо ложной информации разъяснили в Военном суде Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении Козачкова было рассмотрено в Военном суде Алматинского гарнизона. Журналисту было предъявлено обвинение по:

ст. 147 части 2 и 5 УК РК – "Незаконное собирание сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну лица, распространение сведений о частной жизни",

ст. 274 ч. 2 п. 3 УК РК – "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникации".

Судом установлено, что журналист редакции газеты в группе лиц с К. с июля 2021 года по август 2022 года распространил на своем телеграм- канале "K." сведения, составляющие личную и семейную тайну потерпевших. Также К. распространил заведомо ложную информацию в отношении потерпевших о якобы алкогольном отравлении продукцией.

Процесс проведен в согласительном порядке о признании вины подсудимых.

Приговором суда журналист Козачков признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание по:

ст. 147 ч. 2 УК в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы,

ст. 147 ч. 5 УК в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы,

ст. 274 ч. 2 п. 3 в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

"На основании ст. 58 ч. 3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. На основании ст. 63 УК РК суд применил условное наказание", – говорится в сообщении Военного суда РК.

Приговор суда не вступил в законную силу.



27 марта 2023 года журналиста Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы на 3,5 года условно. Приговором Военного суда Алматинского гарнизона он признан виновным по статьям 147 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите") и 274 ("Распространение заведомо ложной информации") УК РК.