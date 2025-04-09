#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Происшествия

Жестокое убийство охранника ЖК Алматы: суд приговорил убийцу к 22-м годам

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 20:35 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы 9 апреля вынесен приговор мужчине, признанному виновным в убийстве и распространении сведений о частной жизни. Подсудимый приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года подсудимый, узнав о намерении своей подруги прекратить отношения, из мести разослал их общим знакомым фотографии и видеозаписи с ее участием, содержащие личную информацию.

Второй эпизод произошел в марте 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый устроил конфликт с охранником паркинга. В ходе ссоры он наехал на мужчину автомобилем, после чего продолжил избиение потерпевшего руками и ногами. От полученных травм охранник скончался в больнице.

Суд признал подсудимого виновным по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство, совершенное с особой жестокостью") и части 5 статьи 147 УК РК ("Незаконное распространение сведений о частной жизни)" и назначил наказание в виде 19 лет и 4 лет лишения свободы, соответственно. Путем частичного сложения наказаний итоговое наказание составило 22 года лишения свободы.

Также суд постановил взыскать с подсудимого 20 млн тенге в счет компенсации морального вреда семье погибшего и 4 млн тенге за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Приговор не вступил в законную силу.

29 марта 2024 года в Алматы мужчина на своем автомобиле совершил наезд на установленный возле ЖК шлагбаум, переехал охранника, после чего избил его до смерти. Затем он попытался покончить с собой, спрыгнув с 14 этажа, но полиции удалось его остановить. В Казнете было опубликовано видео, снятое очевидцем. На кадрах мужчина избивал лежащего на земле без сознания охранника ЖК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Астанчанина задержали за развращение правнучки
Происшествия
16:28, Сегодня
Астанчанина задержали за развращение правнучки
Неизвестный мужчина погиб на трассе под Алматы
Происшествия
15:16, Сегодня
Неизвестный мужчина погиб на трассе под Алматы
Ни заехать, ни выехать: жители Астаны возмущены уплотненной застройкой
Происшествия
07:00, Сегодня
Ни заехать, ни выехать: жители Астаны возмущены уплотненной застройкой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: