Жестокое убийство охранника ЖК Алматы: суд приговорил убийцу к 22-м годам

В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы 9 апреля вынесен приговор мужчине, признанному виновным в убийстве и распространении сведений о частной жизни. Подсудимый приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года подсудимый, узнав о намерении своей подруги прекратить отношения, из мести разослал их общим знакомым фотографии и видеозаписи с ее участием, содержащие личную информацию.

Второй эпизод произошел в марте 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый устроил конфликт с охранником паркинга. В ходе ссоры он наехал на мужчину автомобилем, после чего продолжил избиение потерпевшего руками и ногами. От полученных травм охранник скончался в больнице.

Суд признал подсудимого виновным по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство, совершенное с особой жестокостью") и части 5 статьи 147 УК РК ("Незаконное распространение сведений о частной жизни)" и назначил наказание в виде 19 лет и 4 лет лишения свободы, соответственно. Путем частичного сложения наказаний итоговое наказание составило 22 года лишения свободы.

Также суд постановил взыскать с подсудимого 20 млн тенге в счет компенсации морального вреда семье погибшего и 4 млн тенге за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Приговор не вступил в законную силу.

29 марта 2024 года в Алматы мужчина на своем автомобиле совершил наезд на установленный возле ЖК шлагбаум, переехал охранника, после чего избил его до смерти. Затем он попытался покончить с собой, спрыгнув с 14 этажа, но полиции удалось его остановить. В Казнете было опубликовано видео, снятое очевидцем. На кадрах мужчина избивал лежащего на земле без сознания охранника ЖК.

