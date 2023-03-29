Рыбакина перешагнула рубеж в 200 эйсов и стала лидером сезона
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Седьмая ракетка мира среди женщин Елена Рыбакина возглавила рейтинг по количеству эйсов в новом сезоне. Лидер сборной Казахстана в 25 играх WTA-Тура оформила 201 подачу на вылет. Победа над итальянкой Мартиной Тревизан стала для казахстанки 12-й кряду в этом году, что позволило ей впервые выйти в полуфинал Miami Open-2023. Там Елена сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Нужно отметить, что Рыбакина по итогам 2022 года заняла второе место в списке теннисисток, кто закончил сезон с наибольшим количеством эйсов. В ее активе 370 подач навылет. А лидером рейтинга стала победительница Итогового чемпионата WTA француженка Каролин Гарсия, у нее 394 эйса.